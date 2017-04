Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: Renzo Revoredo falló este gol de forma increíble [VIDEO]

Sporting Cristal con total autoridad goleó a Alianza Atlético y ya se puso segundo en su grupo del Torneo de Verano, pero quien no podrá dormir es Renzo Revoredo por el gol que falló.

Sporting Cristal gana de manera cómoda en el Estadio Alberto Gallardo a Alianza Atlético, pero quien no podrá dormir por el increíble gol que desperdició es Renzo Revoredo.

El lateral 'cervecero' con los años aprendió a pisar mucho más el área cuando su equipo ataca, pero le falta ajustar la definición en los último metros teniendo un poco más de técnica.

Un centro por derecha no pudo capitalizarlo de gran forma enviando el balón a las nubes cuando el guardameta, Diego Carranza ya estaba vencido. La hinchada y é se tomaron la cabeza pues era el quinto de la tarde.

EL DATO

Rnezo Revoredo defendió camisetas como Bolognesi y Universitario.