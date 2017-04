Trujillo está inundado

exaliancista no la pasa bien en equipo wanka

Luis Trujillo no se explica por qué Sport Huancayo mantiene un fútbol irregular en el Torneo de Verano. Sin embargo, confía revertir el mal momento para que el equipo vuelva a ser protagonista. “Las cosas no están saliendo bien y eso nos quita peso. Pero si queremos llegar al objetivo, que es campeonar, tenemos que robar puntos de visita y ganar de local. Ahora se viene Real Garcilaso, un rival difícil que maneja la altura, pero no imposible de ganar”, dijo “Ica”.•