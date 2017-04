Universitario: Pablo Vitti vuelve a ser noticia por este motivo con el cuadro 'crema'

Pablo Vitti llegó al Perú y destacó consagrándose campeón del fútbol peruano con la Universidad San Martín, luego pasó por Universitario rompiendo el mercado.

Pablo Vitti fue uno de sus jugadores que llegó al fútbol peruano y marcó una diferencia grande en San Martín para que grandes equipos como Universitario pagaran una buena cifra para tenerlo en sus filas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fútbol Peruano: las promesas del fútbol argentino que apuntaban a cracks y terminaron en el Perú

El ex jugador del Veria de Grecia reconoció su incomodidad ya que el cuadro 'crema' le mantiene una deuda grande que espera sea solucionada que pasaron 6 años desde que vistió la camiseta de Universitario.

"Universitario me debe 1 millón de dólares pero todavía no he recibido nada, y eso que ya han pasado seis años. Como a cualquier trabajador, no me gusta que me adeuden. Seis años me parece muchísimo, esto no me parece justo. Todo este tema me lo maneja la Agremiación, confié en ellos en mi momento. Les di mi confianza y creo de buena fe que se les ha complicado las cosas, por lo que los plazos están un poco atrasados", declaró Vitti a Radio Ovación.

NO TE LO PIERDAS: Pablo Vitti de ser el mejor pagado del fútbol peruano a jugar en este club y pelear el descenso

Por último contó su actualidad ya que dejó el Veria de Grecia para regresar a Argentina. "Estuve en el último semestre en Grecia pero volví hace poco a Argentina. Hubo un tema de falta de pago y el país está en crisis, así que tomé la decisión de regresar. Estoy en mi casa esperando resolver esta situación. Siempre tuve ganas de regresar a Perú pero nunca me salió una oportunidad".

EL DATO

Pablo Vitti se coronó campeón del fútbol peruano con camiseta de la Universidad San Martín en el 2010.