Diego Mayora y su situación en Municipal: explicó por qué le está costando marcar y lo que anticipa del duelo ante Alianza Lima

La vuelta de Diego Mayora al fútbol peruano no ha sido la esperada por el delantero a nivel individual y colectivo, pero aquello no le resta la fe de empezar a revertir la situación ante Alianza Lima.

Diego Mayora se lamenta de una acción durante el partido ante Real Garcilaso. Creditos : LIBERO/Rodolfo Contreras

Municipal hizo el jale del año en el fútbol peruano al repatriar a Diego Mayora desde Colón de Santa Fe, no obstante, al equipo de Marcelo Grioni no le han salido las cosas ni al propio Mayora que apenas ha anotado tres goles en siete partidos en el Torneo de Verano.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano y Ramos le dan la bienvenida a este jugador del Bayern

Justamente el delantero de 25 años no ha ocultado el complicado momento que atraviesa y ha explicado los porqués del asunto. "De hecho que no podría comparar mi actual producción de goles con años anteriores, aunque espero mejorar con el correr de los partidos. Sucede que ahora me tienen más marcado, me conocen más y por ello se me hace más complicado anotar", sostuvo Diego Mayora en una entrevista con Gol Perú.

El delantero de Municipal sostuvo que lo principal es que su equipo siga en camino ascendente, aunque no ocultó que le gustaría volverle a anotar a Alianza Lima. "Más allá de quién haga los goles, lo más importante es que el club consiga los tres puntos. Espero que el domingo se me abra el arco, ganemos y estemos todos felices acá, en Municipal", afirmó.

NO TE LO PIERDAS: El hijo de Cristiano revoluciona las redes con un gol de tiro libre

Diego Mayora aseguró que el receso le vino bien a Municipal y, pese a la dificultad que supone enfrentar a Alianza Lima, lo demostarán el domingo en el Estadio Nacional. "Alianza Lima será un equipo muy duro porque vienen de perder un partido muy importante para ellos. Pero, nosotros estamos pasando por un buen momento y haremos todo lo posible por ganar", sentenció.

EL DATO:

Diego Mayora lleva 3 goles con Municipal: Real Garcilaso, Sport Huancayo y Alianza Lima fueron sus víctimas.