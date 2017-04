¡Humo Blanco! Juan Aurich jugará ante Sport Huancayo CON PÚBLICO

Los problemas de garantías no dejan de aparecer. En nuestro fútbol la mayoría de partidos que son cancelados se dan por ese motivo. El último que se cancelo fue el choque entre Juan Aurich y Sport Huancayo

Juan Aurich anunció en horas de la mañana que el encuentro que iba a sostener ante Sport Huancayo. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el partido se jugará de todas maneras con publico.

Los allegados a la directiva chiclayana informaron que el nuestro se jugará de todas maneras luego que la Gobernadora Flor Chilón Alvites. Como se sabe, ante los desastres en nuestro país, el cuadro de Willy Serrato jugó sin problemas en el recinto por lo que se da por descontado que el cuadro rojo.

El regidor guadalupano aseguró "Lo que no me explico es como una autoridad del gobierno central firme autorizaciones sin observar los permisos municipales y/o Defensa Civil, según los requisitos que se indica entre otras aquí no se trata de favorecer a nadie, aquí se tiene que ser cautos, aquí juega Juan Aurich como locales, Guadalupe merece un respeto", sostuvo.

A pesar del triunfo, Juan Aurich es el colero del grupo B.