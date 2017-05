Luis Aguiar sobre el momento de Alianza: "Presión por salir campeón es lo más lindo que hay" [VIDEO]

Alianza Lima volvió al triunfo ante Sport Huancayo en la Incontrastable luego de tres fechas sin poder ganar, para ello, Luis Aguiar habló sobre la presión que hay dentro del equipo.

Empatar un partido más no estaba en los planes de Alianza Lima, y es que, el equipo de Pablo Bengoechea urgía de una victoria pero no la tenía fácil, jugar en la altura de Huancayo no es nada sencillo, pero al final fue gratificante porque luego de tres jornadas sin ganar pudieron hacerse de una victoria.

A su vuelta a Lima, uno de los que habló sobre el momento que atraviesa el equipo blanquiazul fue Luis Aguiar, el 'Canario' aseguró que la presión por ganar existe. "Presión por salir campeón es lo más lindo que hay, sino no tendría sentido jugar al fútbol", puntualizó.

Es así que el uruguayo se suma a lo que dijo su técnico hace unos días, la prueba de fuego para Alianza Lima es el Apertura y Clausura porque el gran objetivo es obtener el título nacional a fin de temporada, título que le es esquivo hace diez años.

Por lo pronto, Alianza Lima es segundo en el grupo B del Torneo de Verano, la próxima fecha será local ante Real Garcilaso en Matute, el duelo fue programado a las 8 de la noche y los íntimos tienen una gran obligación, ganar de local que tanto les cuesta.

Luis Aguiar tiene contrato con Alianza Lima por toda esta temporada, su objetivo, levantar la Copa Movistar'.