Sporting Cristal: Roberto Palacios tildó de "fracaso" campaña de "celestes"

Para el ex capitán de Sporting Cristal, Roberto Palacios, todos son responsables del papelón tras la goleada recibida por The Strongest en la Libertadores

El ex capitán de Sporting Cristal, Roberto Palacios, mostró su indignación tras la goleada que recibieron los "celestes" ante The Strongest en Bolivia por la Copa Libertadores.

"Estoy triste por el resultado y cómo se dio, es para dejar al olvido, ahí todos son responsables y deben poner el pecho para las consecuencias, las críticas, es un torneo internacional muy importante para el Perú y para Cristal y está terminando en un fracaso", declaró en diálogo con Peligro en el Área de Radio Ovación.

Para el "Chorri", el equipo de José Del Solar debe pensar en seguir con vida en el torneo internacional. "A veces equipos con poco presupuesto, con unión y ganas han hecho buenas campañas. Se debe clasificar a la Copa y armar un buen equipo para pasar a una siguiente fase, lo del 97 fue tan hermoso, pero para eso hay que hacer un buen equipo".

Por último, el ídolo bajopontino pidió a los jugadores sacar adelante al equipo de sus amores y dejar de estar lamentándose.

"La altura es una realidad, no es un mito, los jugadores locales sacan ventaja, por eso hay que ser inteligentes para jugar y no ir con todo a hacerlo de igual a igual. Pienso que jugar en La Paz no es como el Cusco. Cuando tienes un mal partido es simple, gana el siguiente, no hay tiempo de lamentarse, ya fue, ya pasó".