Flavio Maestri y sus duras criticas a Sporting Cristal por su pobre actuación en la Copa Libertadores

Flavio Maestri criticó el pobre poder goleador que presentó el cuadro de Sporting Cristal en la Copa Libertadores donde sus opciones de clasificar a octavos son milagrosas.

Fuente : Líbero

Sin pelos en la lengua, el exfutbolista Flavio Maestri dio su opinión sobre la actualidad del cuadro de Sporting Cristal que está a punto de abandonar la Copa Libertadores. El exdelantero de Alianza Lima también criticó el planteamiento que hizo José 'Chemo' Del Solar en La Paz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Granada EN VIVO ONLINE DIRECTV: VER Liga Santander [Hora y canal]

Flavio Maestri declaró en Radio Ovación que. "La Copa está siendo un tema pendiente para Cristal. Me parece que el técnico que llega arma el equipo y es el idóneo para hacer las correcciones, me parece que Cristal este año está diseñado solo para ir adelante, pero carece de un goleador", indicó.

Luego, el también exjugador de Sporting Cristal, no compartió los sistemas de juego que utiliza 'Chemo' Del Solar. "No sé si Succar haya sido la solución, no se consolidó del todo, pero con continuidad uno muestra sus actitudes futbolísticas, no fue el caso y lo prestaron. Si se va uno debe llegar un goleador, los que llegaron no me parecen goleadores. Le falta más equilibrio al equipo, le han hecho daño a Cristal los equipos chicos. Un técnico puede tener una idea, pero tiene que ser flexible para variar el esquema, no puedes jugar en La Paz como si fuera en Lima, fue muy osado. The Strongest en Lima manejó otra estrategia, se tiró atrás y en La Paz lo fue a buscar, tienes que adaptarte a la localía, es lo que yo creo", argumentó.

NO TE LO PIERDAS: El macabro plan de la FIFA para sacar a Perú y Chile y clasificar a Argentina

Respecto a quien debe reemplazar a Paolo Guerrero en la selección peruana, Maestri dijo. "Hay que aprovechar a un delantero que está en racha y Ruidíaz ha estado en toda la eliminatoria, sabe lo que quiere Gareca, rodearlo bien, porque no es lo mismo jugar con Raúl que con Paolo, porque son de diferentes características".

EL DATO

Flavio Maestri jugó por ultima vez en Sporting Cristal el 2009. Jugó en España (Hércules), Chile (U), Brasil (Vitória) y China (Shanghai Jiucheng)