Sporting Cristal: Mauricio Viana cree que mal momento responde a algo psicológico

El arquero de Sporting Cristal, Mauricio Viana, se pronunció sobre el mal momento de tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores. El chileno jura en revertir la situación.

Mauricio Viana trata de encontrar respuesta a la crisis que pasa Sporting Cristal. No solo el tema de gol se discute, ahora se suma los errores defensivos del equipo que desnudó ayer frente al Cantolao.

“No sé si es la secuela del 5-1 (ante The Strongest) o es algo psicológico, no tenemos explicación. No sé que nos pasa, es lamentable. La rebeldía la tenemos, pero no metemos un gol que nos permita tener confianza”, dijo el arquero.

Aseguró además muy incómodo. “Si no haces goles no se gana y Cristal hace tiempo que no marca y ahora se presentan los errores defensivos y eso nos está costando. Es difícil porque empezamos con mucha expectativa, pero el final del torneo nos golpea. Tenemos que mejorar por el bien de nuestras familias”, finalizó.

Pese a perder, el plantel celeste tendrá libre esta mañana, pero al día siguiente trabajarán apuntando al cotejo contra FBC Melgar.