La sigla se mantiene, pero el nombre cambia. A partir del 2018, Sporting Cristal no será más Sporting Cristal. Se llamaría “Sporting Club”. Aquí te lo contamos todo.

Sporting Cristal: ¿cuál será el nuevo nombre del club tras su venta?

El proceso de venta de Sporting Cristal sigue su curso. Pese a que AB Inveb, a través de Backus y Johnston, anunció ayer que no había nada definido, lo cierto es que las reuniones con los tres interesados en la compra han permitido a la cervecera hacer una primera aproximación de las condiciones en las que se vendería el club.

Como te lo ha explicado LÍBERO, los oferentes son los dueños de Chivas y Tigres de México, además del empresario y actual directivo rimense Michael Debakey, quien es el candidato de mayor fuerza ya que está dispuesto a invertir más que los aztecas.

También te informamos que el precio de venta sería inferior a los 5 millones de dólares y que la operación podría contemplar vender solo una parte de las instalaciones de La Florida.

¿Cómo te llamas?

Otro gran detalle del cambio de dueño está relacionado al nombre. ¿Cómo se llamará el club a partir del 2018? De muy buena fuente, LÍBERO pudo conocer que la palabra Cristal tendría que ser obviada en vista de que la cervecera no solo venderá el club sino que dejará de ser su principal sponsor. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hacer mención a una marca que no tendrá vinculación alguna y no va a aportar nada.

Sin duda, para los hinchas celestes va a resultar muy doloroso perder la denominación Cristal, la cual estaba asociada a las más de seis décadas de historia de una entidad que en lo deportivo alcanzó su clímax en la segunda parte de los ‘90 cuando ganó el Tricampeonato y fue subcampeón de la Copa Libertadores.

La identidad

Volviendo al tema del futuro nombre, lo que se busca en la venta es que el club no pierda mayor identidad por lo que se baraja la posibilidad de denominarlo “Sporting Club”, con lo cual se mantendrían las tradicionales siglas “SC” que lo han caracterizado en los últimos años. Cabe señalar que al club se le conoce como “el Sporting” en el extranjero y así se le menciona en las transmisiones de Fox.

“Perder completamente el nombre afectaría al club en muchos aspectos. En lo pasional, le quita identidad con los hinchas. En lo deportivo, le quita su rica historia. Y en lo comercial, lo afecta en las negociaciones para conseguir sponsors o negociar contratos de TV. Lo de Sporting Club es lo mejor en medio de un complejo escenario”, señala una fuente cercana a la operación de venta.

Las aguas siguen movidas en el Rímac. Los rumores y trascendidos con el pan de cada día, más aún con la encaminada compra de Sporting Cristal.

EL DATO

Michael Debakey, principal candidato a comprar Cristal, piensa en una agresiva campaña de marca para posicionar el nuevo nombre del club.