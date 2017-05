Sporting Cristal: Jaime Noriega disparó contra un directivo "celeste"

El ex directivo de Sporting Cristal, Jaime Noriega, dijo que el entrenador es el que tiene que buscar los refuerzos y no los dirigentes

El ex presidente de Sporting Cristal, Jaime Noriega, rompió su silencio y se refirió al mal momento de los rimenses, y se mostró hasta decepcionado por algunas contrataciones en lo que va de la temporada.

"El gran problema de Cristal es que hay un dirigente que busca las contrataciones y no piensa como técnico. En términos generales, el entrenador es el que tiene que buscar los refuerzos en base a sus necesidades. Desde hace cuatro años el equipo viene necesitando un defensor central, la incorporación de Garcés me parece buena pero es un chico de 20 años. Alguien que llega de la San Martín para jugar en un torneo internacional tiene un proceso de adaptación, se necesita alguien como Marcelo Asteggiano para que los chicos se apoyen", declaró Noriega a 'Capital Deportes'.

Para el ex directivo, el problema de Cristal radica en la defensa. "Me parece que Cristal viene siendo un equipo desequilibrado, hace 4 años viene teniendo falencias en la defensa y ese es un punto que aún no se ha resuelto. De mediocampo para adelante es un elenco que te puede hacer daño, pero para atrás es débil. Diría que la incorporación de Viana me parece buena, pero pensé que otros refuerzos que no están sumando lo iban a hacer. Normalmente la Selección es lo que refleja el momento del fútbol de cada país y eso no está pasando hoy en Perú. Hay algo que no está encajando, antes había una consecuencia entre ambas partes y hoy estamos muy lejos de eso", agregó el ex-directivo rimense.

Asimismo, aseguró que la solución al problema del mal momento del fútbol peruano es reinventar el sistema de este mismo, haciendo que los clubes entren en un periodo a largo plazo.

"Hay que reinventar el sistema del fútbol peruano. Yo estoy lejos del fútbol desde el 2004, ese fue el último año que pisé un estadio. Eso no significa que no siga a Cristal ni vea sus resultados, pero que hay que hacer un análisis mucho más profundo y entrar en detalles más exhaustivos. Los clubes peruanos tienen que entrar una reingeniería, en un proceso de 4-5 años dejando de lado los logros deportivos, para que estos vengan a base del trabajo. Prefiero comerme cinco goles en Bolivia con un equipo joven que con uno experimentado, de inversión fuerte y que fue a buscar el resultado. Ya se probaron todas las fórmulas para resolver el problema del fútbol peruano y no se ha podido", sentenció Noriega.