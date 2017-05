Deportivo Municipal: Marcelo Grioni reconoció acercamiento con Garcilaso

El entrenador argentino Marcelon Grioni aseguró que tiene dos ofertas de clubes peruanos, pero que seguirá en Municipal a cumplir su contrato

Para nadie es un secreto que Real Garcilaso está interesado en los servicios de Marcelo Grioni, actual entrenador del Deportivo Municipal, pero según el argentino ha rechazado ofertas de dos clubes para mantenerse en el conjunto edil.

"Dos clubes, uno de ellos Real Garcilaso, me han llamado pero les he dicho que me debo a Municipal. Tengo contrato hasta fin de año y estoy cómodo acá, la única forma que me puedo ir es que los directivos ya no quieran contar conmigo y me boten. Sin embargo, ellos son muy respetuosos con los contratos", declaró Grioni a Radio Ovación.

LÍBERO conoció que el entrenador negocia con la dirigencia del Real Garcilaso una posible partida al Cusco; sin embargo, primero debe arreglar con los ediles su situación contractual, pues tiene contrato.

En lo futbolístico, el equipo ha tenido altibajos pero confía en pelear posiciones más altas de la tabla, incluso lograr el título del Apertura. "Estoy seguro de que si recuperamos a todos los lesionados, vamos a estar luchando los primeros puestos. Este es un equipo que está bien convencido, creciendo en lo futbolístico y agarrando el carácter que queremos. Hemos hecho cotejos muy buenos contra conjuntos de presupuesto más importante que nosotros, eso me pone contento y tranquilo pese a que los resultados no hayan sido los mejores. Estamos para pelear el Apertura, tenemos juventud, buen pie y dinámica. Si mejoramos algunas cosas puntuales, vamos a estar en la lucha", sentenció Grioni.