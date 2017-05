Salomón Libman y la conversación que lo acerca a ser llamado por Ricardo Gareca

Portero de Sport Rosario contó que viene teniendo conversaciones con preparador de arqueros de la Selección peruana, Alfredo Honores lo que podría hacer que sea llamado por Ricardo Gareca.

Salomón Libman podría ser una de las novedades que tenga Ricardo Gareca para los amistosos de Perú para los amistosos ante Paraguay y Jamaica; y quien sabe para las Eliminatorias también. El portero del Sport Rosario contó que viene teniendo conversaciones seguidas con el preparador de arqueros de la selección, Alfredo Honores.

El también exportero de Alianza Lima y César Vallejo, dijo que. "Después del partido con Melgar en Huaraz de la primera rueda, tuve una conversación con el preparador de arqueros de la Selección, Alfredo Honores. Me escribió y me dijo que siga así, que mantenga el nivel ya que no es cuestión de un solo partido. Desde ahí no he vuelto a charlar con él, pero me siento capaz de pelear el puesto", sostuvo Libman en 'Capital'.

Posteriormente, Salomón dijo que. "Siendo realistas, Gallese ya tiene un lugar ganado fijo en la Selección Peruana porque ha respondido en los partidos y viene del extranjero, pero las 2 plazas de arquero restantes están muy peleadas", explicó.

Finalmente, Libman manifestó que. "Este ha sido uno de los mejores arranques de temporada que he tenido, creo que ha sido por el trabajo hecho en la pretemporada y el desempeño grupal. Con un equipo corto, hemos hecho buena campaña y tenemos que seguir así".

EL DATO

Salomón Libman bajó de categoría en la temporada 2016 con la César Vallejo. Antes estuvo en Alianza Lima.