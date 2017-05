Universitario: Pedro Troglio sugiere postergar choques ante Aurich y Alianza Atlético por fecha FIFA

Universitario de Deportes tiene que medirse ante Juan Aurich y Alianza Atlético y lo hará sin 6 o 7 jugadores por estar concentrados en la selección peruana.

Fuente : Líbero

Con un cierto malestar, el entrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio no se explicó como se programó dos encuentros del Torneo Apertura en plena fecha FIFA. El DT 'crema' también se refirió a la situación de sus lesionados en su plantel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE por ESPN 2: en TV por la Liga Santander [Hora y canal]

Pedro Troglio sugirió postergar los encuentros ante Juan Aurich y Alianza Atlético. "Me parece bien que la Selección juegue en fecha Fifa pero lo que no entiendo es cómo programan partidos del torneo en medio de estos amistosos (Perú juega el 8 y 13 de junio y la 'U' tiene programado jugar el 11 ante Aurich y el 14 frente a Alianza Atlético), tomando en cuentan que podemos ceder entre 6 y 7 jugadores al seleccionado peruano y tenemos partidos por jugar, eso me parece una exageración. Igual nosotros jugaremos y trataremos de ganar todos nuestros encuentros, pero si se puede postergar, sería mucho mejor. No quiero que lo vean como lamento o queja, simplemente es mi punto de vista", dijo.

Respecto al tema de lesionados, Pedro Troglio dijo. "Por suerte tengo recuperado a casi todo el plantel de jugadores, por lo que podré utilizar a cualquiera de ellos desde el inicio del torneo Apertura. Por ahí solo esperaremos un poco más a Páucar, pero Vargas, Balbín, Gutiérrez y otros muchachos más ya entrenan a la par del resto", indico el DT 'crema'.

Sobre el buen momento de Alexi Gómez, el técnico 'crema' dijo. "si Alexis hace lo que le pedimos no solo será útil para la 'U', sino también para el fútbol peruano. Pero, depende de él".

NO TE LO PIERDAS: Paolo Hurtado deja el Vitoria Guimaraes y jugaría la Premier League 2017/18

Finalmente, Pedro Troglio sostuvo que su atención solo está en ganar el Apertura. "La 'U' siempre tiene que luchar todos los campeonatos, pero tampoco jugamos solos y, en ese sentido, hay 4 o 5 equipos que también están en la pelea para lograr el campeonato. Las cosas nos están saliendo muy bien, me siento feliz y diría que demasiado respetado por todos, pero tengo los pies bien puesto sobre la tierra para salir campeón que sigue siendo mi mayor objetivo".

EL DATO

Antes de llegar a Universitario de Deportes, Pedro Troglio dirigió al Club Atlético Tigre de Argentina.