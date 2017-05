Sporting Cristal: Federico Cuneo se molestó en plena entrevista sobre el pésimo momento del equipo [VIDEO]

Federico Cuneo, presidente de Sporting Cristal no soportó que le cuestionen las contrataciones del equipo y la pésima campaña en la Copa Libertadores.

La eliminación de la Copa Libertadores sigue doliendo en lo más profundo del hincha del Sporting Cristal quienes cuestionan principalmente a los directivos celestes de ser los máximos responsables por el nuevo fracaso del equipo en un torneo internacional.

Sin embargo, Federico Cúneo, salió a dar la cara sobre la humillante participación copera, pero ante las diversas preguntas de Gonzalo Núñez, presidente de Sporting Cristal perdió los papeles por supuestamente ser atacados.

"Me estás ametrallando con preguntas... En los últimos años hemos conseguido títulos, así que a eso no tiene nadie nada que reclamar, no te voy aguantar que quieras maltratar a los dirigentes de Sporting Cristal... sigan rajando de nosotros, pero eso no te lo voy a permitir", señaló Federico Cúneo cuando fue cuestionado sobre los refuerzos.

Mientras tanto, en otro momento, Cúneo admitió problema dirigencial sobre los refuerzos."No estoy para echarle la culpa a la comisión ni lavarme las manos (sobre las contrataciones). Me equivoqué, me hubiera encantado reforzar mejor al equipo".

A su vez, Cúneo, evitó hablar de la continuidad de Chemo del Solar en la dirección técnica, pero sí dejó entrever que habrá un tiempo prudente para que el equipo se reponga, caso contrario se estudiará el tema del técnico.

Finalmente, Federico Cúneo descartó cualquier separación de jugadores del equipo. El presidente señaló que respetarán su contrato hasta fin de año para luego evaluar la continuidad de todos los refuerzos.

DATO:

Sporting Cristal debutará en el Torneo Apertura este sábado ante Sport Huancayo en el Alberto Gallardo (3:30 p.m.)