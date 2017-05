Universiario vs. Alianza Lima: Esto tendría que pasar para que el clásico sea suspendido

Universitario esperará hasta mañana para hacer oficial a la FPF el pedido de suspender su partido ante Alianza Lima ya que cuenta con cuatro jugadores a la selección peruana.

Universitario sigue luchando contra el reloj para que el encuentro ante Alianza Lima sea suspendido de la fecha programada del 3 de junio en el Estadio Monumental. Los 'cremas' deberán solicitar a la FPF el pedido oficial.

El cuadro 'merengue' debía hacer de manera oficial el documento de la postergación del clásico ante Alianza Lima a la ADFP, pero decidieron no hacerlo por ese ente, sino ir a la propia Federación Peruana de Fútbol.

Hasta el momento la dirigencia de Universitario no mandó ningún pedido ya que espera que la ADFP haga de manera oficial la programación de la segunda jornada. Mañana estarían pendiente de ese detalle para pedir no jugar el clásico ya que cuenta con 4 jugadores en la selección peruana y se perderían el encuentro.

Al parecer la FPF hará caso el pedido de Universitario y postergar no solo el clásico sino la fecha completa ya que no sería justo que solo los 'cremas' no jueguen con sus seleccionados que están desde hoy entrenando en la Videna para los partidos por fecha FIFA ante Paraguay y Jamaica.

EL DATO

Universitario de confirmarse que el clásico deberá jugarse pondrá el miércoles a la venta las entradas.