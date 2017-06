Raúl Ruidíaz se refirió sobre su futuro en el fútbol mexicano

Para ESPN el delantero del Morelia aseguró que está preparado para asumir nuevos retos. "Estoy agradecido con Monarcas, pero estoy preparado para nuevos retos", dijo a 'Pulga'.

Lo tiene decidido. Raúl Rudíaz, delantero del Monarcas Morealia, busca nuevos aires para su crecimiento fustbolisticio. Por ello; el atacante nacional aseguró que si se da la oportunidad de emigrar, acordaron que el cuadro mexicano no iba a poner trabas ante una eventual salida.

Raúl Ruidíaz sostuvo para ESPN que. "Hoy por hoy se comentan muchas cosas, yo en realidad quiero nuevos retos, estoy preparado para nuevos retos. Sé que el Draft es la próxima semana, así que ojalá salga algo bueno para mí. Creo que ya demostré para qué vine a México, vine a hacer goles y creo que vienen cosas buenas. Estoy preparado para nuevos retos", declaró la 'Pulga'.

Posteriormente, Ruidíaz recordó que tiene un acuerdo con el Morelia de dejarlo emigrar si llega alguna oferta por él. "Yo en su momento llegué a conversar con Monarcas, que íbamos a estar de mutuo acuerdo que si llegaba a salir algo mejor para mí, lo íbamos a conversar y que en ningún momento ellos iban a poner ninguna traba. Después no he tenido ninguna conversación con ellos, el que está en constante comunicación con ellos es mi representante".

Sobre su cláusula de salida, el exdelantero de Universitario de Deportes agregó. "Sí, sé de la cláusula de salida. Gracias a Dios he tenido un excelente año y ojalá no tengamos que llegar a eso. Por todo lo que he hecho Monarcas, por todo lo que he logrado este año, lo bueno, tendrían que ponerse a pensar un poco en el crecimiento futbolístico que yo tendría".

Raúl Ruidíaz salvó de la baja al Morelia con sus 20 goles que hizo en la temporada con el conjunto mexicano.

Raúl Ruidíaz tiene dos títulos nacionales. Con Universitario de Deportes levantó el copa del torneo Descentralizado del 2009 y 2013.