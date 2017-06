Edison Flores se pronunció sobre interés de Universidad de Chile por su fichaje

El volante de la Selección Peruana aseguró que solo se concentra en los amistosos ante Paraguay y Jamaica, aunque no descartó un eventual pase al club del país vecino.

Edison Flores durante un partido ante Haití en la Copa América Centenario. Creditos : EFE

Su posible fichaje por Universidad de Chile ha sido el tema del día, pero Edison Flores prefiere solo enfocarse en los amistosos que disputará la Selección Peruana con miras al tramo final de las Eliminatorias Rusia 2018.

"No sé nada. Mi representante no me ha dicho nada y yo solo estoy pensando en los partidos de la Selección", aseguró Edison Flores en una entrevista con 'Fútbol como Cancha'.

El volante de 23 años no descartó volver al fútbol sudamericano, pero aclaró que debe reportarse ya al Aalborg danés. "Estoy abierto todo, pero por ahora no sé. Juego los amistosos y tengo que unirme a la pretemporada de mi equipo", sostuvo.

"Uno no descarta nada, pero no sería mala idea quedarme en Aalborg. Estaré empezando la pretemporada con ellos. Es una liga muy intensa, que ya conozco y que me agarrará mejor para poder lograr los objetivos personales y grupales", añadió.

Edison Flores, quien lleva 5 goles en 17 partidos con la Selección Peruana, apunta a consolidarse como titular en los amistosos del próximo 9 ante Paraguay en Trujillo y el 13 ante Jamaica en Arequipa.

EL DATO:

Edison Flores ya le ha anotado a Paraguay: fue en el histórico 4-1 en Asunción, por las Eliminatorias Rusia 2018.