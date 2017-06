Consejos para mejorar tu dribling

Lo recomendado es efectuar ejercicios de explosión, los que ayudarán a lograr mayor claridad y velocidad con la pelota.

Para aquellas personas que gustan de practicar fulbito con sus amigos, y quieren destacar más en su juego, les traemos algunas recomendaciones para que puedan afinar sus movimientos de dribling.

Los ejercicios de explosión son utilizados por todos los deportistas profesionales a nivel internacional, y acá te mostramos cómo realizarlos.

DRIBLING

• Coloca dos conos de forma paralela, distanciados dos metros entre cada cono, tanto en horizontal como en vertical. Arma dos filas de 5 conos, con eso será suficiente.

• Corre hacia cada cono con la mayor velocidad posible empezando de la fila que prefieras. Lo que se busca es que se ejecute un movimiento en forma de serpenteo o zigzag entre los conos, para poder realizar un movimiento que por no es habitual.

• Este ejercicio puede realizarse primero sin pelota. Luego se añade al movimiento, pero empezando de manera más lenta, ya que llevar una pelota es algo un poco más complejo.

• Se debe recordar que este no es un ejercicio sencillo si uno no tiene una preparación previa, pero poco a poco, con paciencia se puede lograr. Además, este ejercicio se puede realizar en tu casa o en un parque.

SERIES

• Lo ideal es hacer series por determinado tiempo o por pasadas. En el primer caso, se puede hacer el ejercicio 3 minutos sin parar. En el segundo caso, se pueden hacer 3 pasadas y luego tomar un descanso de segundos y volver a realizar 3 pasadas más. Empiece a un ritmo bajo, para luego ponerle un poco más de esfuerzo.

RECUERDA

Antes de todo ejercicio es primordial estirar y calentar, para evitar lesiones o calambres.