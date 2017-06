Selección peruana: Ricardo Gareca y el incomodo momento que vivió en Arequipa [VIDEO]

Ricardo Gareca sufrió una broma de la presidente regional de Arequipa que visitó la concentración de la selección peruana en la 'Ciudad Blanca'.

Un momento incomodo vivió el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca en medio de una ceremonia organizada por la presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado quien entregó algunos presentes al capitán del equipo, Paolo Guerrero y a Edwin Oviedo.

Paolo Guerrero fue el primero en recibir un presente de parte de la presidente regional arequipeña. Hasta ahí todo se realizaba de forma normal; sin embargo, cuando llegó el turno de Ricardo Gareca, la situación cambió.

"Al 'profe' Gareca que le dije que no lo veo desde que estuvo acá ...en el partido que campeonó Melgar (2015), ahí estuvimos", desatando la risa de los jugadores y del propio Gareca que se mostró medio avergonzado.

La presidente regional aplaudió la descentralización que viene haciendo el titular de la FPF, Edwin Oviedo en llevar los partidos amistosos a la ciudades importantes de nuestro país.

Como se sabe, Perú enfrente esta noche desde las 7:30 p.m. a Jamaica en el estadio Monumental de la UNSA. La 'bicolor' llega de ganarle a Paraguay en Trujillo con anotación de Paolo Guerrero.

EL DATO

Perú se prepara para el reinicio de las Eliminatorias en agosto y septiembre que enfrenta en Lima a Bolivia y Ecuador en Quito.