Sporting Cristal: Renzo Garcés se pronunció sobre la posible sanción en el Torneo Apertura 2017

Sporting Cristal cayó derrotado en Cusco el martes pasado por 1-0 ante Real Garcilaso. Sin embargo, esto pasó desapercibido debido a que Mauricio Viana y Renzo Garcés se olvidaron o no fueron informados que debían pasar la prueba de antidoping. El joven zaguero habló la posible sanción que lo dejaría afuera varias jornadas.

El polivalente jugador de 21 años conversó con radio Ovación y se mostró confiado en que las autoridades correspondiente no lo suspendan en el Torneo Apertura 2017. Del mismo modo, aseguró que todo se debió a una confusión y que sería abusivo que un castigo.

"Todo parte de una confusión en no saber dónde se realizaría el control antidóping. Es por ello que mientras nos avisaban, Viana y yo esperamos en las escaleras del túnel que conduce al vestuario", manifestó el futbolista del club San Martín.

"Realmente sería muy injusto que me sancionen por algo que no he cometido. No fui responsabilidad, pero esperaremos qué determinan las autoridades. Por lo pronto, los dos estamos en lista para el partido ante Alianza Lima", agregó Garcés.

Renzo Garcés nació en Pucallpa, Ucayali en junio de 1996.