Alianza Lima: Luis Garro y su admiración por este 'crack' mundialista

Luis Garro acaparó todos los flashes de la prensa al marcar un golazo en el triunfo sobre Ayacucho FC. El lateral derecho confesó en quién se inspiró en ese momento.

Luis Garro es el nombre que más viene retumbando en las paredes de Matute. El lateral derecho se mandó con un tremendo misil ante la escuadra de Ayacucho FC, que a la poste significó el segundo de la noche. El aguerrido defensa de Alianza Lima reveló que antes de cada encuentre se la pasa mirando vídeos de Dani Alves.

"Admiro mucho a Dani Alves, antes del partido me pasé viendo sus vídeos", sostuvo Luis Garro en una entrevista al programa "Fútbol Como Cancha" de RPP. Como se recuerda, Alianza Lima pasó por encima a Ayacucho FC con un categórico 4-0, lo que le valió tomar la punta del Torneo Apertura.

Pese a que le gusta pisar la última línea, Luis Garro reveló que no le incomoda apoyar en la defensa. Y es que sabe donde lo ponga Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, rendirá al máximo. "Me gusta jugar más de volente en ofensiva, pero no tengo ningún problema de jugar de lateral", aseguró el blanquiazul.

De otro lado, Alianza Lima se alista para medirse este domingo al club Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Luis Garro y Óscar Vílchez apuntan a seguir brillando con los colores del cuadro íntimo.

Luis Garro se formó en las menores de Esther Grande de Bentín.