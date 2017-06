Presidente del Sporting Cristal tras la salida de 'Chemo' del Solar: "El problema comenzó el año pasado"

Sporting Cristal dio a conocer la salida de José 'Chemo' del Solar del comando técnico y hoy martes se presentó a Pablo Zegarra como nuevo entrenador.

Federico Cúneo opinó sobre José 'Chemo' del Solar. Creditos : Composición

Pablo Zegarra asumió las riendas del Sporting Cristal como técnico interino tras el despido de José 'Chemo' del Solar del banquillo del Rímac. El presidente 'Rimense', Federico Cúneo, dio a conocer que los problemas en el club comenzar el año pasado.



El mandamás de la institución 'Celeste' reveló que contrataron al ex DT de la San Martín con el objetivo de subsanar aquellos obstáculos y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. Sin embargo, no fue así y dijo que no aprovechó el plantel que tuvo a sus manos.

"El problema comienza en la época del 5-2 con La Bocana el año pasado. Después ganamos el campeonato por peso, no por fútbol en la fase final. Teníamos la gran esperanza de que 'Chemo' nos sacara de eso, no se dio a pesar del trabajo serio de 'Chemo' y sus colaboradores, no se logró sacarle mejor provecho al plantel", sostuvo Cúneo.

Por otro lado, se disculpó por no estar en la presentación oficial de Pablo Zegarra. También descartó que la partida del 'Chemo' se debió exclusivamente a las peleas entre futbolistas como que protagonizaron Jorge Cazulo y Ray Sandoval.

"Institucionalmente cuando uno se equivoca hay que aceptarlo y creo que alguien más debió estar pero tenemos a 3 directivos que están fuera del país. Yo estuve antes del entrenamiento y no me podía quedar. Pablo y los jugadores saben que estamos con ellos", subrayó.

José del Solar fue contratado como director técnico del Sporting Cristal a inicios del 2017.