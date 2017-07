El DDT dejó la cervecería forradazo, pero igual anda viendo adonde anclar, pues sabe que la plata no dura para siempre...Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

LA FIRME POR EL PICHANGUERO

ES HORA DE DISPARAR... Los árbitros contribuyen a que nuestro julbo esté por los suelos. Ayer un pito novato echó al Piqui de la cancha, luego se retractó y le dio luz verde para que siga jugando. Lo peor es que ni con ayudín ganaron los cheleros, a quienes parece se les acabó la pila y volvieron a ser el equipo frío del Pelucón. ¡Uy curuju! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Pelucón hizo un par de llamadas a Santa Anita, adonde le dijeron “nosotros te llamamos”. El DDT dejó la cervecería forradazo, pero igual anda viendo adonde anclar, pues sabe que la plata no dura para siempre y se acaba rápido. Lo malo es que su deseo es dirigir únicamente en la capital. Ya están advertidos los clubes que no la pasan bien en el campeonato. Uy xuxa.

Zlatan se cansó de timbrar a la rica Vicky y como no le paran bola ya tiene todo conversado para arrancarse a Sullana. El delantero se ha pasado tuto el año más sentado que Quieroguita y solo espera que se abra el libro de pases para zafar con fuerza al norte, cerquita a su terruño. ¡Asu!

Chaveta resultó trafa, pues sabiendo que no regresaría al Callejón de Huaylas, no pagó una cuentaza en una disco donde él y Rabanito eran asiduos clientes. El desarreglado lateral se fue debiendo casi una luca, que se la quieren cobrar a su compañero nocturno, a quien ahora no le contesta ni el teléfono. Vestecon.

El Cenizo anda palteado porque se ha enterado que los dires del club que dirige le sacan la vuelta a la ley y tienen casi medio equipo fuera de planilla. El hombre teme que les quiten puntos, pero un bravo le respondió que eso no sucederá porque la agremiación no chocará nunca con ellos. ¡Recontra xuxa!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!