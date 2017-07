Este pechito no se come el cuento de los parrilleros sobre un fallo del TAS a favor de los boliches

El Tigre debe estar tranquilo y no pararle bola a todo el lobby armado en su país. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Este pechito no se come el cuento de los parrilleros sobre fallo del TAS a favor de los boliches

ES HORA DE DISPARAR... Este pechito no se come el cuento de la prensa parrillera sobre el TAS donde juran y rejuran que a la Bicolor le quitarán los tres puntos para dárselos a los boliches y la sele de la Pulga vuelva a zona de clasificación directa al Mundial. El Tigre debe estar tranquilo y no pararle bola a todo el lobby armado en su país. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La Foquita le hizo el pare a su tío a través de las redes sociales

La gente de Videna metió un golazo al contratar dos ingenieros agrónomos bravos que chambearán todo el día para poner piola la cancha del Pepe Díaz luego de tantos conciertos. Los dos manes son charrúas pondrán su granito de arena, volverán el campo una mesa de billar enfocados en llenarle la canasta a los altiplánicos en la Eliminatoria. ¡Sí señores!

Para cuidar la cancha del coloso, la reserva de cheleros y cremosos jugaron ayer en La Florida. El clásico de fondo estuvo lleno de emociones, corrió harta taba y sacaron puras chispas por ser una final adelantada del Apertura. ¡Ayayay!

NO TE LO PIERDAS: El Cabezón Nervioso alzó la voz en el camarín dominó tras el partido con los cremas

La Muñeca y el Camello se me cayeron feo porque le jugaron chueco al hombre que les dio la mano. Esa dupla tuvo chamba gracias al Chamo y se hubiese quitado con él por un tema de lealtad apenas le metieron una patada en las cuatro letras por su pésima campaña. Ahora fueron confirmados en la reserva y le hacen los tercios con la barreta del visto bueno de la directiva. ¡Vestecón!

El Enano de la Rica Vicky pasó a la fila de los casados y armó tremendo matriqui con el amor de su vida. El volante es tranquilo, duerme a sus horas, se alimenta bien y llega tempranito a la chamba del Profesor por eso no termina los partidos con la lengua afuera. ¡Esa es!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!