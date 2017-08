Eso debe resolverse ya mismo, para que no se preste a suspicacias ni queden dudas qué equipos tienen aspiraciones en la jornada final. ¡Hánganse una, pues! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

LA FIRME POR EL PICHANGUERO

ES HORA DE DISPARAR... Los cajachos se bajaron al equipo de Rulo y el campeón debe definirse en la última fecha. Lo malo es que hay un reclamo pendiente del Inca para que le devuelvan los seis puntos que le quitaron y eso debe resolverse ya mismo, para que no se preste a suspicacias ni queden dudas qué equipos tienen aspiraciones en la jornada final. ¡Hánganse una, pues! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

La Blanca de Chucuito moqueó harto en un reality al que fue invitada para hablar de su vida privada, seguramente luego de pasar por cajatambo. La ex de la Foquita se quebró al hablar de su ex y admitió que la embarró por completo, pues al separarse afectó a los cachorros que tiene con el pelotero. Eso sí, no quiso admitir la relación solapa que mantiene con un bailarín, al que aún no ha formalizado por temor a que éste la adorne como lo hizo antes el Diablito. ¡Asuuuu!

Colita anda a la defensiva y luego de mecharse con el Cuto se ha agarrado en una bronca con la ex del Rey. A la vengadora no le vaciló que la chica realidad le diga que está pal’ gato y le pidió que en vez de meterse en su vida solucione el triangulo amoroso en el que se encuentra con su esposo y su amante. ¡Ala mela!

La Wawita ha negado que esté atrás del Brad Pitt del Congreso por interés, pues jura que le va bien en los negocios que tiene de venta de ropa, sin embargo las malas lenguas aseguran que aprovechando los contactos que el padre de la patria tiene en el norte, la calabazona espera abrir un nuevo local en la capital de la primavera. El dire al que le encanta escribir poemas paga capricho, pues hace poco se la llevó a Punta Cana. ¡Provecho!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!