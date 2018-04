El DDT se ha puesto recontra mosca por eso amenaza volar cabezas, caiga quien caiga, aunque las malas lenguas juran que el yerno no estará en ninguna lista negra.

La Firme por El Pichanguero

ES HORA DE DISPARAR... ¡Qué tal causitas! El Profe anda tiki tiki pues alucina que en la rica Vicky preteden hacerle un king size, pues ese resultado ante los cheleros es para sacar a cualquier técnico. A la Mosca lo despacharon por menos. El DDT se ha puesto recontra mosca por eso amenaza volar cabezas, caiga quien caiga, aunque las malas lenguas juran que el yerno no estará en ninguna lista negra. ¡Uy curuju! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El rico Rímac parece la casa de los teletubbies, tuto es abazo y becho luego de la paliza a los gronigans. Los más felices son los dires, quienes la chuntaron con la contratación del delantero que tiene el nombre de un baladista mexicano. Dizquen hasta han sacado la calculadora y juran que harán un negociazo redondo si lo venden a mitad de año y si se queda fácil sus bonos subirán más ya que el gaucho amenaza con batir el récord de un brasileño de la crema. ¡Ala!

Mala Mala sigue en boca de tutos luego del bochornoso papelón que fue su presentación en un programucho que en menos de una semana en el aire ha querido levantar rating apelando a artimañas tan o igual de aparecidas que a las que recurría la tía Laura Chozzo en la época de la dictadura. A la firme que por salud mental esa gordita chistosa que la pega de conductora no debería aparecer hoy en pantallas, además el men del deporte de los mates debería evaluar a quien ponen al frente para disciplinar a las jóvenes promesas. ¡Lo justo!

Y ojo que Batedía no se va tampoco de alivio, pues en delante de dos mujeres no debe soltar esa sarta de vulgaridades, que lo pintan recontra feo. La Pantera le dio en el suelo y pidió disculpas en nombre de todos los deportistas y jura que si lo ve lo pondrá en vereda en one, ya que se le corre cada vez que lo reta para subir a un ring. ¡Rexuxa!

BUENO MI GENTE, soy fuga, mañana volvemos con zafuer. ¡CHAUUUUUUUU!