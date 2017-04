El hombre sabe lo que es la tentación de la carne, por algo estuvo en el América cuando el Patrón y la gente de Cali apostaban millones. ¡Guarda!

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas... Los hinchas le empezaron a dar su like al Tigre y le pidieron que no se quite si es que termina las Eliminatorias con la cabeza en alto, como los machos. Eso sí, le han pedido que no escuche a esos trafazas que en el pasado traicionaron hasta a sus propios viejos. Noooooooooooooo... Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

A diferencia de otros alcahuetes como el Mago, Pacho y Chamo, el Tigre le metió candado a sus peloteros y no deja que las trampas le muerdan la oreja antes y después de los partidos. El hombre sabe lo que es la tentación de la carne, por algo estuvo en el América cuando el Patrón y la gente de Cali apostaban millones. ¡Guarda!

Y por fin ganó la celeste porque la hinchada no iba a soportar ni el empate. Chamo salió ileso, aunque a la firme su equipo no juega a nada. A este paso, dará pena en la Copa y peleará el descenso. El más feliz fue el Piqui, quien le ganó una apuesta a otro picapedrero uruguayo ¿Quéeeeeeeee?

Esta es buenaza. Ese Gato que le cobraba a los viejos para hacer jugar a sus hijos llamó a Peinadito para preguntarle cómo pasó piola cuando hacía lo mismo en La Vicky. Es más, han pensando armar una academia para levantarse en peso un buen billete. ¡Vestoscon!

Una de esa flaquitas que tiene depa propio en Miraflores le ha pedido a un viejito de la crema que deje de negarla porque sino sacará todos sus trapitos sucios. Ella, a diferencia de sanazas como la Colita, sí tiene fotos, vídeos y mensajes calientes que pueden meter preso a cualquier jugadorazo. ¡Rexuxa!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!