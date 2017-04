El pelotero jura que es un angelito y dijo que sueña con vestir nuevamente la bicolor. Pero en la Videna saben muy bien de qué pie cojea el morenaje.

La Foquita se regaló con lacito para ser considerado por el Tigre

ES HORA DE DISPARAR... A la firme que la Foquita se regaló con lacito para ser considerado por el Tigre en la última etapa de la Eliminatoria. El zambo se computa un angelito, jura y rejura que no es partidor de vestuarios, ni le gusta la salsa pero desde Videna se avivaron y saben que apenas pise Limonta invitará pantalones apretados para faltarles el respeto en el Búnker. ¡Vestecon! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El que no se paltea es la Pulga. Mi causa es fijo en la Bicolor porque estuvo en lista cuando las papas quemaron y demostró que el camino a Rusia se debe jugar con hombres y no con nombres. El goleador está lesionado pero se recuperará en one porque cuida el cuerpo, duerme a sus horas y rinde en la cancha. ¡Así es!

Rulo cambió el chip de los cremosos, saca la lap top en cada entrenamiento y todos concentrados miran la proyección de imágenes en un televisor gigante. Y pensar que algunos creen que la tecnología solo sirve para chatear con las trampas o escribirle a las bandoleras para hacer cositas ricas. ¡Asu mare!

El Nene es reconocido en todo el mundo y no vive de sus 10 goles en los Mundiales. Ahora fue nombrado por los peces gordos de la FIFA y tendrá la chamba de evaluar aspectos básicos del fútbol con capacitación técnica. El morenaje es uno de los dos sudamericanos en la Comisión de Desarrollo. El que puede, puede. ¡Ajá!

¿Recuerdan a Enio? El volante que alguna vez jugó en la cremolada sabe que la pelotita no dura para siempre y por eso se volvió empresario e invirtió sus monedas en una discoteta A1 a la cual caerá harta gentita de la farándula a tonear todos los fines de semana. ¡Choprove!

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!