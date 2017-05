Los hinchas no lo quieren a ese Pelucón que a principios de año dijo que el Rímac era su segunda casa. Pobechito... Nadie le perdona la pésima campaña en la Libertadores.

El campeón peruano es una lágrima y los dires siguen apostando por el Pelucón

ES HORA DE DISPARAR... El campeón peruano es una lágrima en la Libertadores, en el torneo local no fue ni fu ni fa, pero los dires decidieron renovarle la confianza al Pelucón, que a estas alturas se está arrepintiendo de haber dicho a inicios de año que el Rímac era su segunda casa, porque ni por eso los hinchas le perdonan la pésima campaña. Pobechito... Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Quien se mandó con todo contra el DDT chelero es un ex jugador histórico, tuto porque no perdona que hace poco lo llamaron de La Florida. Le propusieron dirigir a unos másters pre infarto, tipo su categoría. Cuando les dijo que pensaba que lo llamaban para entrenar a chibolos, más de uno se rio en su Pepa, porque luego que hace años enseñó las nalgas no es ejemplo para nadie.

El Tigre sabe que su nombre suena en algunos lares gracias a que con los tres puntos en mesa que nos dieron del duelo con los boliches estamos en zona de clasificación y nó dudo en asistir a un Congreso Conmebol y hoy temprano estará en la Videna para anunciar los convocados contra guaraníes y reggaetoneros. Asuuu.

En Inglaterra anuncian castigo a los que se tiren a la piscina para impresionar al árbitro y más de uno se ha puesto saltón en nuestro medio, sobre todo Zlatan, Cholito y la Hiena, que más de una vez han chapado tarjeta por teatreros.

El Potón estaba a punto de agarrar sus chivas y arrancarse con fuerza a su país, pero en el Llauca le tiraron un centro, se quedó y ya la hizo linda con un par de chicocas que lo estuvieron rondando, pero como andaba michi michi se estuvo haciendo el loco. Provechoooo.

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!