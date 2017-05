El Tigre ya encontró una manera de motivar a Aladino

Lo nombrará capitán del equipo bicolor en ausencia del Depredador. El chato venía bien en el país de la samba, pero una lesión lo alejó y le está costando volver a ser el mismo.

ES HORA DE DISPARAR... La Hiena se ha convertido en la nueva joya en Ate. Gracias a Rulos el zurdo es otro y como es el jugador con más proyección por su edad, los dires ya empezaron a enamorarlo para que renueve contrato y si le toca arrancarse quede algo para la casa y no como otros que no dejaron ni pal té. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

Aladino no anda bien en las últimas semanas, pero el Tigre ya encontró una manera de motivarlo y lo nombrará capitán del equipo bicolor en ausencia del Depredador. El chato venía bien en el país de la samba, pero una lesión lo alejó un par de fechas de las canchas y le está costando ser el mismo. Lo bueno es que cada vez que se pone la Blanquirroja se transforma, por eso está en el bobo de la gente y es uno de los engreídos de la afición. Valeee.

El Tenchy ya no tiene reparos en mostrarse en público con la Cabrejos, con quien ayer estuvo paseando de la manito por Barranco. El pelotero aprovecha al máximo sus vacaciones junto a su amada, pero se mide en los gastos porque este año parece que será el último en la pelotita y quiere guardar pan para mayo. Guardaaa.

Puchungo está pensando seriamente sentar cabeza con una ojiverde que le gusta armar previas en un canal latino. Es que la rubia que apellida como la tía Gise ha inaugurado su cevichería La Bolichera y el expeloterazo ya le apuntó la placa y como él también anda en algunos bisnes se quiere empatar con la colorada. Asuuu.

El DDT que no es ningún Soso no anda bien de salud y por ahora no piensa en ninguna chamba hasta estar okey. Más de un club lo timbró recientemente, pues está fresco el título que le dio a los cheleros, pero el che no atracó por nada del mundo.

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!