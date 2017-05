Al Chamo le gritaron de todo apenas pisó Limonta tras la humillación en la tierra de Neymar por la Libertadores.

Ese vestuario chelero está más partido aunque algunos lo nieguen a gritos

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas. Al Chamo le gritaron de todo apenas pisó Limonta tras la humillación en la tierra de Neymar por la Libertadores. Ese vestuario está partido aunque lo nieguen a Tutilimundi. Cada uno lleva agua pa’ su molino y por eso dieron roche a nivel internacional.

Tampoco se salvaron Loba, Gabo ni al que gusta dar Piqui...tos que es una puerta abierta en defensa y le pidieron que se mude a otro lado con sus chivas. ¡Qué palta! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

La Chica Reality sigue facturando con el León y ahora armó una telellorona de amor más enredada que plato de tallarines. La ex del locutor de radio jura que el pelotero la foneó por un tercero, le prometió un viajecito a Europa porque quiso campeonar con ese material cuando la gente pensaba en comer panteón y llevar la canasta de Navidad. ¡Uy curuju!

Rulo anda cabezón porque al parece jugará el clásico sin sus convocados. El DDT le pidió personalmente al Tigre, su causa de la albiceleste, liberar a sus pupilos pero todo indica que suspenderán el partido contra el compadre para chambear duro en Videna. Asuuuu...

Cuidado con el gaucho Amelia porque resultó ser recontra Canalla sin códigos y atrasador al mango. Hace unas semanas llamó al Pitufo para decirle que le ofrecieron el buzo de la Acadé y juró que no aceptaría, pero apenas limpiaron a su compatriota se regaló con lacito. Nooooo...



La ex Matadora con apellido del Diamante que la pega de gerente de las santas se hace la morocha cada vez que le reclaman los premios del subtítulo de la Liga. La mancha no agunta pulgas y pronto armará el culebrón por el billetazo. Así no es.

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!