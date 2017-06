El tenista de los ‘90 juega al remember y nadie se cree el cuento de que su encuentro fue pura casualidad

Al expelotero le queda un sencillo por la modelito, sin embargo no tiene ni un año de separado y por ahora quiere seguir haciendo vida de soltero. Y así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal causitas. La bronca entre el León y la que adornó a un locutor radial sigue dando qué hablar. El pelotero no acepta que quiso un choque y fuga con la malcriada y hasta las mamis de ambos entraron en el pleito. Lo peor es que la bataclana ha metido en el cuento a Aladino y el chato llegará de frente a cuadrarla porque no quiere líos con la patrona. Y así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

Mientras la Foquita se vacila de lo lindo y le saca el jugo a sus vagaciones, el Bombardero cayó a la final de la Champions en Cardiff. El veterano delantero no pierde el tiempo y como luego de colgar los botines se convertirá en agente de jugadores, ya empieza a hacer agenda para los respectivos bisnes. Y no va cherrrr.

El tenista de los ‘90 y Melosa juegan al remember y nadie se cree el cuento de que su encuentro en la tierra de la naranja fue pura casualidad. Al expelotero le queda un sencillo por la modelito, sin embargo no tiene ni un año de separado y por ahora quiere seguir haciendo vida de soltero, sin compromiso. Vestecon.

El Tanque sigue con roche luego del ampay difundido por la propia madre de sus cachorros. El DDT de la Franja decidió no ponerlo ni siquiera en banca en el partido de ayer. El atacante tiene una pelea de gatos en la mocha y es que sabe que el Tigre no da tregua en el tema de disciplina y a la Videna no lo llamará ni para acomodar los conos. Uy xuxa.

Superman resultó saladazo, pues reapareció en el arco crema en el clásico y se comió un gol recontra monse. Lo peor es que estuvo esperando mucho por un cachito de Rulos y anoche se quitó la capa y se disfrazó de Libélula. Plop.

BUENO MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUU!