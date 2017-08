Neymar y el golazo que anotó en su debut con Brasil [VIDEO]

En el 2010, con apenas 18 años, Neymar se estrenó con la camiseta de Brasil y se mandó con un golazo de antología.

Neymar y el golazo que anotó en su debut con Brasil

En medio de los 222 millones de euros desembolsados por PGS para fichar a Neymar y la demanda del brasileño al Barcelona por un deuda financiera, hoy se cumplen siete años del debut del futbolista con el “Scratch”. Aquel momento será inolvidable para el jugador más caro de la historia por anotar un gol en su estreno.

El 10 de julio del 2010, “Ney” tenía apenas 18 años y vistió por primera vez la “Canarinha” de mayores bajo la conducción de Mano Menezes frente a Estados Unidos en el East Rutherford de Nueva Jersey. El “11” era el jugador más aclamado por los hinchas tras sus mágicas actuaciones en Santos.

El momento sublime del ex Barcelona llegó a los 28’, cuando su cabezazo venció la valla estadounidense y se metió en la historia de su selección. Pese a su corta edad, lideró el cambio generacional tras el fracaso en Sudáfrica 2010.

El triunfo fue sentenciado por Alexandre Pato (47’) y así inicio la inquebrantable relación entre Neymar con el Pentacampeón.