Sporting Cristal volteó un 3-0 en el marcador global y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Una hazaña que todavía es recordado por los hinchas.

Sporting Cristal y su remontada a El Nacional de Ecuador en la Copa Libertadores

Las hazañas peruanas en la Copa Libertadores siempre serán recordadas. Por ejemplo, cómo olvidar aquel triunfo de Sporting Cristal sobre El Nacional de Ecuador en la Copa Libertadores 1993. Los “cerveceros” hicieron el milagro remontando el marcador global sellando su clasificación a cuartos de final de aquel torneo.

El 14 de abril de 1993, el equipo dirigido por el brasileño José Carlos Amaral recibió al cuadro ecuatoriano con la obligación de remontar un 0-3, sufrido una semana antes en Quito. Alrededor de 25 mil personas alentaron a los celestes en el Estadio Nacional y festejaron el gol de Pablo Zegarra apenas a los 7’.

El error del portero Reynoso fue aprovechado por Percy Olivares, que puso 2-0 antes del descanso. El segundo tiempo el dominio local fue contundente, tanto así que Flavio Maestri (75’) emparejó el marcador global.

La última jugada del partido fue clave: Marquinho fue trabado dentro del área y desde los 12 pasos anotó el 4-0, desatando la algarabía por la clasificación.

EL DATO

Sao Paulo de Brasil salió campeón de aquella Copa Libertadores de 1993. Sporting Cristal se quedó en cuartos de final.