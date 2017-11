Lionel Messi y la insólita anécdota con Sebastián Driussi: se tomó una foto con él y... ¡no sabía quién era!

El "10" de la Seleccción Argentina se sacó una foto con su compatriota del Zenit, pero admitió no haberlo reconocido y hasta le pidió disculpas en redes sociales.

Lionel Messi y Sebastián Driussi posan para la foto. Creditos : Instagram

Lionel Messi despierta pasiones en los amantes del fútbol y hasta de sus propios colegas. Y si no, que lo diga su compatriota Sebastián Driussi, jugador del Zenit de San Petersburgo, que acudió al hotel de concentración de la Selección Argentina en Moscú para tomarse una foto con el "10" del Barcelona.

El exfutbolista de River Plate le pidió una foto a Lionel Messi y luego la subió a su cuenta de Instagram con un mensaje: "Gracias por la foto, ídolo".

Sin embargo, lo que fue un momento de felicidad para Sebastián Driussi, fue un momento de confusión para Lionel Messi que creyó que se trataba de una fanático cualquiera y no de su compatriota que la rompe en el Zenit y que es una de las grandes promesas de su país.

En declaraciones a 'Fox Sports', Lionel Messi reconoció su desliz con Sebastián Driussi. "Yo estaba pensando en otra cosa, venía hablando. Me pide una foto y pensé que era alguien que estaba ahí. Me saqué la foto y me fui", sostuvo.

"Escucho que Enzo Pérez le dice a uno de seguridad que dejara pasarlo a Driussi, que no lo tuvieran ahí a un costado. Ahí lo reconocí. Cuando vi que la subió, le escribí un mensaje para disculparme", abundó.

"Me quedé mal por no haberlo reconocido. Yo lo conozco, sé quién es. Además habíamos cruzado mensajes a través de una persona, tenemos el mismo tatuador", sentenció Lionel Messi.

Lionel Messi y Sebastián Driussi se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes 2015 entre Barcelona y River Plate que acabó 3-0 a favor del club catalán. El 'Gordo' la rompió el último semestre en el club argentino y fue vendido en 20 millones de euros al Zenit.

Argentina enfrentará el próximo sábado 11 (8:00 a.m./hora peruana) a Rusia en Moscú, en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.