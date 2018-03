Youtube: Futbolista chileno realizó escandaloso piscinazo para simular un penal [VIDEO]

Un video en Youtube de una simulación de una dura falta dio la vuelta al mundo.

Los futbolistas que deberían estar en una pantalla de cine actuando existe en todas partes del mundo. El futbolista Jean Meneses debería ganar un Óscar por la manera como simuló una falta dentro del área. El video tuvo miles de reproducciones en Youtube.

En el fútbol chileno, se dio una actuación insólita en el compromiso entre Universidad de Concepción y Colo Colo, el atacante del conjunto local, Jean Meneses, aprovechó una jugada dentro del área para realizar una escandalosa simulación que increíblemente el juez decretó penal, con lo cual los de Concepción le dieron vuelta y ganaron 2-1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Twitter: Eva Andressa realizó sexy sesión en toples para demostrar contorneada figura [FOTOS]

Al final del partido el jugador que protagonizó la actuación habló para los medios de comunicación donde comentó: "En el segundo gol a mí me toca y yo aproveché que a los delanteros no nos pueden tocar dentro del área, jugué con la viveza y me deje caer", aseguró , Jean Meneses, desatando la indignación en los aficionaos chilenos.

NO TE LO PIERDAS: Youtube: Futbolista uruguayo agredió a un aficionado al lanzarle una laptop [VIDEO]

EL DATO

Jean Meneses con 25 años jugó en San Luis y Universidad de Concepción de Chile.