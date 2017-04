YouTube: Dorita Orbegoso trollea a Juan 'Chiquito' Flores por su reacción frente a bailarinas [VIDEO]

El exfutbolista de Universitario de Deportes tuvo un picante encuentro con la expareja de 'Chemo' Ruíz.

Juan 'Chuiquito' Flores y Dorita Orbegoso tuvieron un cálido reencuentro. Creditos : Composición

Juan 'Chiquito' Flores volvió a las pantallas de espectáculos para ser juez de un concurso del canal ATV. Para su sorpresa un rostro conocido lo acompañó como parte del jurado: Dorita Orbegoso. Al retirado futbolista se le vino la noche cuando apareció la combatiente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CON UNA MANO!: La enorme atajada de Manuel Neuer tras disparo a quemarropa de Cristiano Ronaldo [VIDEO]

La conocida bailarina trolleó al exarquero de Universitario de Deportes por su reacción con las participantes. Y es que el programa "Cuéntamelo Todo" presentó a las porristas del Sport Boys, lo que causó una risa inmensa de la expareja Marco Ruíz.

Como se sabe el popular 'Chiquito' tuvo un affair años atrás con la conocida exvedette Shirley Cherres. Asimismo, siempre defendió a su amigo 'Chemo' dentro y fuera de las canchas. Cabe mencionar que el exvolante estuvo casado con la popular Dorita y no terminaron en buenos términos.

NO TE LO PIERDAS: Morelia vs. Pachuca EN VIVO ONLINE CLARO SPORTS: Con Ruidíaz y Polo por la Liga MX

Flores hizo gala de sus dotes de bailarín al calificar con buen puntaje las coreografías de las danzantes, pero Orbegoso le jugó varias bromas. "Si crees que desenvolverse es dar todo el tiempo la espalda a la cámaras y eso que él ha estado en un reality de baile", sostuvo.

Juan Flores incluso se animó a bailar con una de las porristas. A lo que Dorita calificó: "El Baile de 'Chiquito' para mi fue un chiste. Yo creo que este el tipo de mujer que a él le agrada; así bien "taipá", bien peruano. Me gustó, pero no me mató. Ya tengo a mi ganadora", finalizó.

EL DATO

Juan 'Chiquito' Flores participó en la Copa América de Venezuela 2007 con la selección peruana.