Youtube: ‘Star Wars 8: The Last Jedi’ reveló su primer tráiler que ya es viral [VIDEO]

Star Wars 8 se estrena a fines de este año, pero en YouTube ya se publicó el primer tráiler de la cinta de la lucha del lado luminoso y oscuro de la fuerza. Promete más acción que la sétima entrega de la saga.

YouTube reveló este Viernes Santo el tráiler que más de un fanático esperaba ver: ‘Star Wars 8: The Last Jedi’, que se estrenará a fines de este año y que trae de nuevo a la pantalla grande a 'Luke Skywalker' como el caballero jedi que puede detener el avance del lado oscuro de la fuerza.

En plena celebración de los 40 años de la franquicia de LucasFilm, parte del elenco de la nueva entrega de la saga estuvo en el ‘Star Wars Celebration’ , que se realiza en Orlando, Florida y ante los seguidores develó las imágenes.

En ‘Star Wars 8: The Last Jedi’ veremos a una madura Rey siendo entrenada por Luke, quien hace a un lado su auto ostracismo para brindarle sus enseñanzas a la persona que tiene como enemigo a Kylo Ren, uno de los líderes de la Primera Orden.

Cabe destacar que se tiene previsto el estreno de ‘Star Wars 8: The Last Jedi’ para el 17 de diciembre de 2017, casi un año después del estreno de ‘Star Wars: Rogue One’, que fue un éxito en taquilla.