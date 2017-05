NBA: Mia Khalifa hizo extraño ritual al vocalista de Pearl Jam [VIDEO]

La periodista deportiva de NBA, Mia Khalifa, lamentó el deceso de Chris Cornell, cantante de Soundgarden, y encendió una vela en su sala para que no ocurra lo mismo con Eddie Vedder, de Pearl Jam.

Mia Khalifa también se mostró muy consternada por el repentino fallecimiento del Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave, quien a sus 52 años fue encontrado sin vida en el hotel MGM Grand Detroit. Las primeras investigaciones aseguran que la muerte de uno de los iconos del grunge habría sido por suicidio, tal y cómo pasó con el líder de Nirvana, Kurt Cobain.

El último gran exponente de aquel género musical es Eddie Vedder, de la banda Pearl Jam, y muchos fanáticos temen por su partida. Y la periodista deportiva de NBA, Mia Khalifa, no ha sido la excepción, ya que en sus redes sociales decidió publicar un video en el que ella enciende una vela dentro de un recipiente donde se aprecia el rostro de Eddie Vedder.

RIP, Chris Cornell. Eddie will carry your flame. pic.twitter.com/bDODSPZ2TI — Mia Khalifa (@miakhalifa) 18 de mayo de 2017

En el fondo del video, también se puede escuchar la canción de "Hunger Strike" ("Huelga de Hambre") de Temple of The Dog, grupo que fue conformado, precisamente, por Chris Cornell y Eddie Vedder. Muchos no sabían es te gusto de Mia Khalifa quien hace pocos días lamentó la eliminación de su equipo los Wizards de los playoffs de la NBA a manos de los Boston Celtics.

DATO: El grunge es un estilo de música que combina sonidos del rock alternativo y punk (el tradicional) que fue popular en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, a finales de la década de los 90. Bandas principales: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, entre otros.