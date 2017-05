Instagram: Celeste Paz, la jugadora de Pádel se desnudó y fue considerada la deportistas más sexy [FOTOS]

La argentina, Celeste Paz es considerada la deportista más sexy en la actualidad y nuevamente lo demostró posando desnuda para la revista ESPN.

La argentina, Celeste Paz deslumbró a todos los seguidores de su deporte con la producción en la tercera edición latinoamericana del Body Issue de Espn. La bella jugadora de Pádel fue nombrada por un gran sector como la deportista más sexy.

"Me animé a esta producción y me pareció muy artística", comentó Celeste, quien también trabajó como modelo publicitaria y presentadora de TV. "Me encanta el alto rendimiento. Siempre voy a hacer deporte... Hasta que las piernas me lleven. El pádel no te hace trabajar la estética del cuerpo, pero el entrenamiento sí que permite mantenerlo en forma y tonificado".

El nuevo adelanto del Body Issue 2017 es con @celestepazz: la argentina que juega al pádel en España. #ESPNMagazine pic.twitter.com/tOuuJkJcoV — Andrés Pando (@andresp) 19 de mayo de 2017

Cabe señalar que en el 2014, Celeste fue portada de la revista Interviú, y enseñaba sin problemas un cuerpo de deportista "bien tratado por el entrenamiento", comentaba la jugadora, que también ha trabajado de modelo publicitario y presentadora.

EL DATO

Celeste vuelve a las fotos sugerentes, mostrando su cuerpo con menos ropa, incluso, que en Interviú, aunque con una pala de pádel.

