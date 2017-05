Jefferson Farfán fue dejado al descubierto por su tío el 'Cuto' Guadalupe [VIDEO]

Luis Guadalupe reveló uno de los 'secretos' de su sobrino Jefferson Farfán. El 'Cuto' dijo que 'Jeffry' no tiene calle para las broncas.

En una reciente entrevista para Fútbol en América, Luis Guadalupe, mejor conocido como el 'Cuto', se animó a revelar algunos secretos de sus amigos en el fútbol. En especial uno de su sobrino Jefferson Farfán, de quien no tuvo reparos en decir que las 'broncas' no son lo suyo.

Fiel a su estilo Luis Guadalupe dio su propio de vista sobre la pelea de la 'Foquita' hace algunas semanas en en Rusia. El 'Cuto' dijo que su sobrino 'Jefry' no tiene 'calle' y para ponerle más condimento al tema, reveló que en una oportunidad mandó al suelo a Juan Manuel Vargas, quien tuvo la 'osadía' de retar al chinchano a los golpes.

"Mi sobrino no ha tenido calle, no sabe pelear, y el 'Loco' Vargas tampoco. Una vez fui a su casa y me dijo: 'Vamos a pelear, que eres grandote por las puras'. Al suelo lo tumbé en los tres rounds. El pensaba que era un mito lo del matamosca", señaló el buen 'Cuto'.

Luis Guadalupe ha vestido las camisetas de Universitario, Juan Aurich, León de Huánuco, Real Garcilaso, César Vallejo y Caimanes en el Perú, mientras que en su corto paso por el extranjero defendió al Independiente de Argentina, RKV Malvinas de Bélgica y el Veria FC de Grecia.