Chelsea: Michy Batshuayi realizó lo insólito al regalar su medalla de campeón a Goku de Dragon Ball

Michy Batshuayi, delantero del Chelsea, utilizó las redes sociales para dar a conocer a quién obsequió su medalla de campeón de la Premier League. El atacante que no tuvo muchos minutos en el equipo tuvo una inusual idea.

Batshuayi mostró una imagen en la cual dio a conocer al elegido para regalar su medalla. El personaje de Dragon Ball, Goku se llevó el premio por uno de sus más grandes seguidores.

Como recuerda Michy Batshuayi hace unos días mostró una habitación repleta de juguetes y accesorios de 'Dragon Ball'. Pero por encima de todo destacó un ' Goku' de tamaño natural.

El belga tiene un "museo personal" de la serie que le marcó en su infancia.

Come get it !!!! Hahaha good night yall 😘😘 pic.twitter.com/1u9QHJnD3M