Atentado en Manchester: Real Madrid, Barcelona, Cristiano Ronaldo y más condenan ataque de Estado Islámico

Cristiano Ronaldo, quien jugó en el Manchester United, el Manchester City y otras personalidades del fútbol manifestaron su pesar por el terrible atentado terrorista del Estado Islámico.

El deporte no ha estado ajeno a lo que pase en el mundo y un ejemplo de ello es lo sucedido en Inglaterra, que fue víctima de un nuevo ataque terrorista. El atentado en Manchester ha cobrado la vida de inocentes menores de 20 años y dejó heridos a otras 60 personas. Clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United; jugadores como Cristiano Ronaldo, David de Gea y Marc Bartra hicieron sentir su voz de indignación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hijas y esposa de Guardiola se salvaron del atentado de Manchester

Hasta el momento, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la policía local, el atentado en Manchester fue un ataque terrorista, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico.

Lo particular de esta tragedia es que es la primera vez que los yihadistas tuvieron como blanco mortal a menores de edad. La mayoría de las víctimas mortales no superaban los 20 años y hasta se confirmó el deceso de una niña de tan solo 8 años.

My thoughts and prayers are with the victims and their loved ones. 🙏🏻



Let's stand together. ❤️ pic.twitter.com/F3tZUGGPpU