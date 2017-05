Gerard Piqué habló sobre su futuro con Shakira: "En un futuro me casaré"

El zaguero del Barcelona contó algunos detalles de su relación con Shakira, con quien se conoce desde el 2010.

Más allá del presente complejo que viven en Barcelona, Gerard Piqué se dio un tiempo para hablar de momentos felices en su vida personal como su relación con Shakira, la cantante colombiana. El zaguero central azulgrana y de la selección española no descartó contraer matrimonio con ella en un futuro. La pareja tiene dos hijos.

Piqué acompañó a la artista 'cafetera' a un compromiso publicitario en Italia. El ibérico durante su estadía visitó un 'programa del corazón' y allí fue consultado por un posible casamiento entre ambos. Piqué, entre risas, indicó que es una posibilidad que se terminará concretando.

"Me ha dicho ella misma (Shakira) que te lo pregunte. Me ha dicho que te suelte la indirecta para que así no te puedas echar atrás más adelante”, le dijo la conductora del programa a Piqué por el tema de la boda. El jugador respondió: “Seguro que sí, en un futuro nos casaremos”.

En otro pasaje de la entrevista, el defensor contó pasajes de cómo se conoció con Shakira en el Mundial de Sudáfrica 2010. “Me dijo que nos podríamos ver en la cena de celebración del equipo que ganara el Mundial, así que le dije que si era la única forma de verla, ganaría el torneo”, relató.

Mañana, el plantel del Barcelona volverá a las prácticas de cara a la final de la Copa del Rey, este sábado, ante el Alavés.