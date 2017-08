El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quiere tener al 100% a Paolo Guerrero para duelo frente a Ecuador en Quito.

Ricardo Gareca preocupado por lesión de Paolo Guerrero

La última lesión sufrida por Paolo Guerrero en Brasil tiene preocupado a Ricardo Gareca. Y lo que altera más la tranquilidad del seleccionador es que pese a estar golpeado, Flamengo pretenda hacerlo jugar tres partidos en ocho días, previo al duelo contra Ecuador, en el que debería estar comandando el ataque de la Blanquirroja.

Gareca teme que el máximo artillero de la selección no llegue al cien por ciento al duelo con los norteños o que la lesión que sufre, que aparentemente no es grave, empeore y no pueda alinear el próximo 5 de setiembre.

El técnico de la Blanquirroja espera que en Flamengo cambien de parecer y no arriesguen al peruano. Si eso no ocurre, únicamente le queda cruzar los dedos, porque sin duda se trata del jugador más desequilibrante que tiene en ofensiva nuestra selección.

A Guerrero se le necesita para lograr un resultado importante en Quito, que nos permita seguir con vida en las eliminatorias y soñando con Rusia.