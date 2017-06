Los encuentros más importantes del campeonato siempre están en vilo incluso hasta unas horas antes de su realización. Es lo que pasó con el duelo entre Cristal y Lima, que al fin tiene fecha.

Ya es costumbre en nuestro fútbol no respetar el cronograma de partidos

Después de varias marchas y contramarchas, el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima fue programado para el próximo 19 de julio a las 7.00 p.m. en el Estadio Nacional. La falta de garantías impidió que el choque se desarrollase el pasado domingo, como inicialmente estaba programado.

Ya se hizo costumbre en nuestro fútbol no respetar el cronograma de partidos, sobre todo los de alto riesgo. Ya sea por decisión del Ministerio del Interior o por la incapacidad dirigencial, los encuentros más importantes están siempre en vilo, incluso a horas de su realización. Sino, recordemos el clásico que se oficializó apenas tres días antes y congregó poco público.

Ese ese el tema. Al no saber cuándo y dónde se juega, el hincha se resiente, prefiere no comprar entradas y opta por ver el fútbol a través de la TV. Si no hay seriedad en las programaciones y no se respeta a los fanáticos corremos el riesgo de convertir a nuestra liga en un pobre torneo de barrio.