Selección Peruana: la nueva 'chapa' que le pusieron a Nolberto Solano

Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, fue uno de los gestores para que Perú logre su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Nolberto Solano es la 'mano derecha' de Ricardo Gareca.

Nolberto Solano, caracterizado por su buena pegada y liderazgo en los que equipos que defendió, ha sido la 'mano derecha' de Ricardo Gareca. El 'Maestrito' fue uno de los gestores en la clasificación a Rusia. Por ello, la prensa griega decidió bautizarlo de una manera peculiar dejando de lado su apelativo que se ganó en Boca Juniors.

Diego Armando Maradona, ídolo en la selección argentina, le puso 'Maestrito' a Nolberto Solano. Dicho apelativo lo viene acompañando desde hace más de una década. Sin embargo, el diario griego 'Sport 24' le puso nuevo 'chapa': 'El arquitecto'. Dicho medio lo considera pieza fundamental de la campaña de la selección peruana.

"No sé qué responder, quiero volver a un club, pero no voy a perder esta oportunidad, iré con Ricardo Gareca a la Copa del Mundo y volveré a Europa por un proyecto serio. Tengo que ver si Gareca continuará para Qatar 2022, si me quiere junto a él y qué oportunidades tendré", agregó Nolberto Solano al medio 'Sport 24'.

De otro lado, el diario griego le preguntó por Carlos Zambrano, quien milita en el PAOK Salónica, si tiene oportunidades de volver a vestir la 'bicolor'. "Es un gran jugador. Ricardo me dijo que no le cierra la puerta a nadie. Si Carlos Zambrano continúa haciéndolo bien, seguramente tendrá una oportunidad hasta el verano", disparó.

EL DATO:

Nolberto Solano se retiró en Hartlepool United.