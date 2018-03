Zlatan Ibrahimovic quiere regresar a la selección de Suecia para jugar el Mundial de Rusia 2018

El delantero sueco del Manchester United de Inglaterra abre las puertas para poder integrar nuevamente una convocatoria mundialista para representar a su seleccionado.

Quiere ir a la fiesta. Muchos sabíamos que Zlatan Ibrahimovic, tras la Eurocopa del 2016 donde la Portugal de Cristiano Ronaldo se coronó campeón, había renunciado a su selección señalando que ya había cumplido un ciclo como el gran capitán sueco. Sin embargo, el que Suecia haya clasificado al Mundial de Rusia 2018; al parecer, ha tentado al jugador del Manchester United querer regresar a representar a su país natal.

Después de 17 meses, aproximadamente, el portentoso futbolista quiere volver a ponerse la indumentaria sueca y así lo ha hecho saber a los medios. “Echo de menos a la selección, siento que puedo dar un buen rendimiento, pero veremos, es una situación difícil”, confesó ‘Ibra’ que a sus 36 años sueña con disputar su tercera cita mundialista.

“Quiero sentir que puedo rendir y no quiero ir sólo por mi nombre, la puerta no está cerrada para nada”, añadió el ‘red devils’ quien buscará sumar partidos con los de ‘Old Trafford’ para así ganarse la convocatoria que tanto anhela.

Cabe resaltar también que, si se da el regreso de Zlatan Ibrahimovic a su selección, este podría disputar el amistoso del 9 de junio (previo al Mundial) frente a nuestro combinado patrio, dirigido por el ‘tigre’ Gareca.

Suecia está ubicada en el grupo F de Rusia 2018 junto con Corea del Sur, Alemania y el seleccionado de México.