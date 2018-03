Erick Osores se muestra en desacuerdo con algunos convocados por Ricardo Gareca [VIDEO]

El regreso de Beto da Silva fue una de las novedades en la lista del ‘Tigre’

El último sábado, el DT de la selección peruana anunció los jugadores convocados para los amistosos ante Croacia e Islandia. La sorpresiva inclusión de Roberto Siucho y el nuevo llamado a Beto da Silva fueron el punto de crítica del periodista Erick Osores.

“Al margen del gusto, un jugador debería tener algo de méritos para ser convocados” fue una de las frases que soltó el mediático periodista. Agregó “Siucho es del gusto de Gareca, él quiere ir viéndolo”. Recordemos que el atacante de Universitario tiene 21 años.

Por otra parte, el mediático periodista se mostró muy en contra del llamado a Beto da Silva. “Me sorprende que Da Silva sea llamado, tampoco pido que llamen a Pizarro, pero Beto no ha hecho nada para ser convocado… Desde que se fue de Cristal no le recuerdo cinco partidos. Ha estado en el banco, lesionado…”. Las estadísticas lo confirman, el delantero, hoy en Argentinos Juniors, no pasó un buen año en el 2017. Las lesiones sólo le permitieron jugar dos partidos como titular con Gremio.

Erick Osores mantuvo su posición y añadió: “Sé que Gareca busca un 9, alguien con característica que parezcan en algo a Paolo Guerrero… pero que Beto tenga cinco partidos en Argentinos Juniors y que tenga uno o dos goles. Listo, está en un momento inmejorable… Creo que la coyuntura de su convocatoria no estaba dada”. Con la lista hecha, solo dependerá del delantero el acallar las críticas.